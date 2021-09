Gubitosi (AD Tim): «DAZN sta recuperando. Processo irreversibile»

Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, ha parlato dei problemi riscontrati con il servizio offerto da DAZN: le sue dichiarazioni.

RIVOLUZIONI – Queste le parole da parte di Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, a margine del Festival delle Città sui problemi di DAZN sullo streaming delle gare di Serie A. «Come tutte le rivoluzioni tecnologiche ci sono dei momenti di assestamento e quindi stiamo vedendo che Dazn sta rapidamente recuperando».

PROCESSO – Gubitosi ha proseguito. «Penso che il processo che si è avviato sia irreversibile. Non so quanto tempo ci vorrà, il calcio e gli altri sport si vedranno in streaming».

STREAMING – Gubitosi sullo streaming. «Lo streaming come tutti gli altri paesi avanzati del mondo è diventato il nuovo standard. In tutti i cambiamenti tecnologici c’è sempre un momento di assestamento».

Fonte: CalcioeFinanza.it