Sassuolo, allenamento differenziato per Consigli: salta l’Inter?

Il Sassuolo si prepara in vista della sfida con l’Inter. Lavoro differenziato anche per Consigli, oltre che per Toljan (vedi articolo). Per il portiere neroverde si tratta di un problema fisico o tutto da programma?

DIFFERENZIATO – Il Sassuolo nelle prossime ore dovrà verificare le condizioni di Andrea Consigli. Sia lui che il terzo portiere, Giacomo Satalino, hanno svolto un allenamento personalizzato. Da valutare dunque le condizioni di Andrea Consigli, da capire se si è trattato di un allenamento differenziato programmato o se ha accusato qualche problema in particolare e questo lo metterebbe a rischio in vista della sfida di sabato sera contro l’Inter. In ogni caso già pronto il secondo portiere, Pegolo.