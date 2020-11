Sassuolo-Inter, Conte cambia le fasce. Sensi dal 1′? La probabile

Antonio Conte Inter

Sassuolo-Inter si giocherà domani alle 15 aprendo ufficialmente la nona giornata di Serie A 2020-2021. Conte cambia le fasce e recupera Marcelo Brozovic e Stefano Sensi (visto anche contro il Real Madrid), uno di loro potrebbe giocare titolare.

LE ULTIME – Sassuolo-Inter in programma domani alle 15. Il Sassuolo è attualmente al secondo posto a -2 dal Milan capolista ed è tra le squadre ancora imbattute in questo campionato, insieme proprio ai rossoneri e alla Juventus. Antonio Conte ha recuperato Marcelo Brozovic, assente per Coronavirus (Covid-19), e Stefano Sensi, visto qualche minuto in campo in UEFA Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico potrebbe puntare su uno di loro nel ruolo di regista davanti la difesa, mentre sulle fasce potrebbero riposare Achraf Hakimi e Ashley Young. Dentro Ivan Perisic e Matteo Darmian. Arturo Vidal, squalificato in campo europeo, potrebbe giocare nel ruolo di trequartista dietro Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter considerando le ultime e possibili ballottaggi (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic/Sensi, Gagliardini, Perisic; Vidal/Barella; Lautaro Martinez, Lukaku.