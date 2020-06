Sassuolo, De Zerbi rivoluziona la difesa per la sfida all’Inter. Defrel out?

La sfida tra Inter e Sassuolo si avvicina. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce le ultime novità sulla formazione dei neroverdi. Roberto De Zerbi dovrebbe rivoluzionare la difesa della squadra emiliana, apparsa troppo permeabile nella sfida contro l’Atalanta.

RIVOLUZIONE – Roberto De Zerbi, dopo la sconfitta del Sassuolo sul campo dell’Atalanta, ha in mente alcuni cambi per fronteggiare al meglio l’Inter. Andrea Paventi fornisce le ultime novità di formazione: «Il Sassuolo dovrebbe schierarsi con il classico 4-2-3-1. Molti cambi rispetto alla squadra che ha perso contro l’Atalanta. In difesa, con Marlon squalificato, spazio a Chiriches e Ferrari, con Toljan e Kyriakopoulos sugli esterni. A centrocampo fuori Bourabia e dentro Obiang. In attacco spazio a Djuricic come partner di Caputo con Defrel che dovrebbe partire dalla panchina».