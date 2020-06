Inter-Sassuolo: la probabile formazione dell’Inter di Conte (27Âª in Serie A)

Inter-Sassuolo: la probabile formazione dell’Inter di Conte (27ª in Serie A)

Inter-Sassuolo è in programma oggi a partire dalle ore 19.30. Partita valida per la ventisettesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, l’ottava del girone di ritorno. Dopo la vittoria nel recupero contro la Sampdoria, l’obiettivo sono altri tre punti prima dello scontro Atalanta-Lazio . Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che in mezzo al campo dovrà rinunciare a tre pedine. Ancora fuori per infortunio Brozovic e l’ex Sensi, così come Vecino che continua ad accusare dei fastidi.

MODULO – L’ottima prova di domenica permette a Conte di insistere sul 3-4-1-2, che esalta Eriksen nel ruolo di trequartista. Per l’occasione, però, si attende una sorta di “Inter B” causa turnover, e non è un dettaglio da trascurare dal punto di vista del sistema di gioco.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Il turnover dovrebbe iniziare dietro, a copertura del capitano Handanovic in porta. Al centro Ranocchia insidia de Vrij, che è il candidato numero uno a rifiatare dopo le prime due partite da titolare. Confermatissimi Skriniar sul centro-destra Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Reparto stravolto. D’Ambrosio sfida Moses e Biraghi per una maglia da titolare sulle fasce, soprattutto se viene confermato il turno di riposo sia per Candreva sia per Young. In mezzo al campo presente Barella, stavolta spalleggiato da Borja Valero (al momento in vantaggio su Gagliardini). Il trequartista sarà Eriksen, ovviamente.

ATTACCO – Un dubbio, anzi ballottaggio, nel reparto avanzato. La certezza si chiama Lukaku centravanti, ma contro il Sassuolo dal 1′ potrebbe esserci Sanchez al posto di Lautaro Martinez. Condizionale d’obbligo, Conte sta decidendo in questi minuti se lanciare il cileno da seconda punta.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Sassuolo: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli; de Vrij, Godin, Pirola, D’Ambrosio; Asamoah, Gagliardini, Agoumé, Young, Candreva; Lautaro Martinez, Esposito.