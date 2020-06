Paganin: “Inter, nuovo modulo esalta Eriksen. Manovra piÃ¹ fluida”

Paganin: “Inter, nuovo modulo esalta Eriksen. Manovra più fluida”

Antonio Paganin, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter. In particolare, l’ex calciatore nerazzurro, ha parlato dell’impatto di Christian Eriksen nel gioco dell’Inter.

AGO DELLA BILANCIA – Queste le parole di Antonio Paganin: «L’ago della bilancia poteva essere Eriksen. Il modulo che ha utilizzato l’altra sera è quello che esalta di più il danese. Abbiamo visto come fad incidere, l’Inter ha fatto bene per un’ora. Il primo gol è stato bello anche dal punto di vista estetico. Ha messo le qualità che ha al servizio della squadra. Oggi è difficile chiedere una squadra imporre il gioco per 90 minuti. Si è visto qualcosa di diverso. Il modulo va ad esaltare le qualità di Lautaro ed Eiksen, ma ne giova soprattutto la manovra, che adesso è più fluida».