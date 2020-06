Inter-Sassuolo, gioca Borja Valero! Lautaro Martinez batte Sanchez? – Sky

Inter-Sassuolo inizia tra poco più di due ore e resiste ancora qualche dubbio di formazione. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, sicura la presenza di Borja Valero. In avanti, Lautaro Martinez dovrebbe essere confermato accanto a Lukaku

ULTIMI DUBBI – Inter-Sassuolo con rotazioni, Antonio Conte lo aveva anticipato (vedi articolo). Come riferisce l’emittente satellitare, Borja Valero è sicuro di un posto in mezzo al campo. Confermato Christian Eriksen. Anche sulle fasce sono possibili cambi. Victor Moses, Danilo D’Ambrosio e Cristiano Biraghi scalpitano per far rifiatare Antonio Candreva e Ashley Young. In difesa, ancora aperto il ballottaggio tra Stefan de Vrij e Andrea Ranocchia, con l’olandese che riposerà oggi o domenica a Parma. Per quanto riguarda l’attacco, invece, vicina alla conferma la coppia composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Alexis Sanchez ha ancora qualche speranza, ma alla fine dovrebbe accomodarsi in panchina. Attesa per la riunione tecnica che scioglierà gli ultimi dubbi.