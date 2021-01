Sanchez scalpita per una maglia da titolare, Conte pensa ai riposi – Sky

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, Antonio Conte sta pensando a chi possa riposare nella sfida di domani tra Inter e Milan. Probabile la titolarità in attacco di Alexis Sanchez.

POCO TURNOVER – Come ribadito già dal pomeriggio di ieri, difficilmente Antonio Conte punterà su un turnover massiccio in Inter-Milan. A ribadirlo è anche Matteo Barzaghi di “Sky Sport” direttamente da Appiano Gentile: «Un derby è sempre importante, lo è anche questo con la semifinale di Coppa Italia in ballo da conquistare. Non credo sia giusto parlare di turnover, ma qualche cambio sicuramente ci sarà. Ci si aspetta di vedere qualche novità soprattutto in attacco con Sanchez che scalpita per essere titolare e potrebbe giocare lui. Anche a centrocampo qualcuno potrebbe riprendere fiato per essere sempre tutti al massimo della forma. Il derby è un’occasione che il tecnico vuole giocarsi bene e magari anche vincere».