Conte: Â«Dovremo essere cinici in zona gol. Milan non Ã¨ solo IbrahimovicÂ»

Conte: «Dovremo essere cinici in zona gol. Milan non è solo Ibrahimovic»

Antonio Conte Inter

Intervistato da “Rai Due” in occasione del derby di Coppa Italia di domani tra Inter e Milan, Antonio Conte ha parlato dell’importanza della gara e della necessità di non sprecare troppe occasioni da gol come spesso successo ultimamente.

VOGLIA DI VINCERE – Queste le parole di Antonio Conte sul derby tra Inter e Milan di domani: «Al di là del punto di vista psicologico, domani c’è in palio il passaggio del turno. Questa è la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia di cui abbiamo il massimo rispetto. Bisognerà fare una grande prova di squadra. Ibrahimovic è un giocatore importante per il Milan, ma penso che non sia l’unico. Nel derby di andata ci trovammo sotto 2-0, penso che domani dovremo essere molto più cinici e determinati. Quello sarà importante. Soprattutto quando si arriva in zona gol. Ci sono momenti più fortunati e meno fortunati. La cosa importante è l’abnegazione e la determinazione e questa c’è sempre da parte dei ragazzi».