Sampdoria, riposo e poi l’Inter: definita la ripresa, in sei in nazionale

La Sampdoria ieri ha preggiato 0-0 contro il Sassuolo, trovando il primo punto in Serie A (vedi highlights). I blucerchiati torneranno in campo sabato 11 settembre contro l’Inter (domani si saprà l’orario), ma intanto hanno un riposo doppio. Sono sei i blucerchiati convocati in nazionale.



SAMPDORIA-INTER, -12 – “Due giorni e mezzo di assoluto riposo. Dopo il punto conquistato con il Sassuolo, Roberto D’Aversa ha dato appuntamento ai blucerchiati nel pomeriggio di mercoledì al Mugnaini di Bogliasco – senza i nazionali Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Morten Thorsby e Maya Yoshida – per il primo allenamento della settimana di sosta del campionato”.

Fonte: Sampdoria.it