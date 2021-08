VIDEO – Sassuolo-Sampdoria 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Sassuolo-Sampdoria, anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RETI BIANCHE – Sassuolo-Sampdoria 0-0 nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Il Sassuolo manca la seconda vittoria su due, la Sampdoria toglie lo zero dalla classifica ma non dai gol segnati. Inizio più neroverde, ma con occasioni non così troppo nitide. Un diagonale di Antonio Candreva invece non trova nessun compagno pronto a correggere in rete nell’area piccola, con Fabio Quagliarella troppo arretrato. Francesco Caputo, invece, svirgola su cross di Giacomo Raspadori e poi Davide Frattesi di sinistro manda alto. Nella ripresa erroraccio di Omar Colley, ma Caputo lo grazia solo davanti a Emil Audero alzando troppo il pallonetto. Bello il sinistro di Rogério a dieci minuti dal termine, solo di poco distante dallo specchio. Molto più Sassuolo che Sampdoria nel secondo tempo, ma i neroverdi non riescono a sfondare. Non basta nemmeno l’ingresso di Gianluca Scamacca, atteso da un cambio di maglia da qui alle 20 di martedì. Di seguito il video con gli highlights di Sassuolo-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.