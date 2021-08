VIDEO – Inter-Atalanta 3-2, Primavera: gol e highlights della partita

Inter-Atalanta, match della prima giornata del Campionato Primavera 1 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni.



RIMONTATI MA VINCENTI – Inter-Atalanta 3-2 nella prima giornata del Campionato Primavera 1. Esordio vincente, ma col brivido, per Cristian Chivu alla guida dell’Inter Primavera. Tante occasioni in avvio, ma per sbloccare il risultato bisogna attendere il 35′: tiro di Mattia Zanotti che viene ribattuto e Fabio Abiuso è bravissimo a controllare e mettere in rete sotto la traversa. Passa un minuto e Oliver Jurgens, liberato sulla sinistra, colpisce la traversa: ci pensa Giovanni Fabbian a rendere reale il 2-0. L’Atalanta ha un guizzo al 70′, quando Shakur Omar con un bel destro a giro riapre la partita. Ed è lo stesso attaccante, dieci minuti dopo, a firmare il pareggio di testa su cross da destra. Non è però finita, perché all’86’ un gran traversone di Lorenzo Peschetola trova sul secondo palo Franco Carboni, che col piatto sinistro mette in rete. Il risultato non cambia più, primi tre punti per l’Inter. Di seguito il video con gli highlights di Inter-Atalanta Primavera dal canale ufficiale YouTube della società.