VIDEO – Salernitana-Roma 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Roma, match della seconda giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



RIPRESA DI GLORIA – Salernitana-Roma 0-4 nella seconda giornata di Serie A. C’è anche la Roma fra le squadre a punteggio pieno dopo due giornate. Contro la Salernitana i giallorossi di José Mourinho vanno al riposo sullo 0-0, ma il muro dei campani non regge molto altro. Al 48’ Lorenzo Pellegrini riceve da Matias Vina e con un sinistro a incrociare supera Vid Belec, non esente da colpe. Quattro minuti dopo Henrikh Mkhitaryan con un grande assist pesca centralmente Jordan Veretout, che si inserisce e raddoppia. Terzo gol in due partite per il francese, partita in ghiaccio. Per la Roma il tanto atteso primo centro in giallorosso di Tammy Abraham, il sostituto di Edin Dzeko, arriva al 69’, con una girata dal limite servito da Carles Pérez. Nel finale fa ancora festa Pellegrini con la doppietta, al 79’ con un bel tiro a giro su assist di Veretout. Salernitana ancora a zero punti. Di seguito il video con gli highlights di Salernitana-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.