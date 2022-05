Sampdoria, la salvezza certa fa cambiare Giampaolo contro la Fiorentina

L’Inter ha vinto a Cagliari ieri sera e ora attende la Sampdoria all’ultima giornata a San Siro. Il sogno scudetto è ancora vivo e intanto, tra poco, i blucerchiati scendono in campo contro la Fiorentina.

CAMBI – Il tecnico della Sampdoria ha cambiato qualcosa nel suo schieramento tattico. L’aver conquistato la salvezza matematica permette a Giampaolo di cambiare qualcosa per far giocare chi ha giocato meno. Lo schieramento usato è già una novità: 4-5-1 con il ritorno di Quagliarella in attacco al posto di Ciccio Caputo. Che anche contro l’Inter ci siano dei cambiamenti tattici e nei nomi in campo?