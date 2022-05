Asllani, non c’è l’Inter in pole! Un club ha già parlato con la famiglia – AP

L’Inter ha vinto ieri 3-1 contro il Cagliari e tiene aperto il discorso scudetto. Intanto, per quanto riguarda il calciomercato, il nome di Asllani dell’Empoli è caldo, ma non c’è il club nerazzurro in pole position.

VOLONTA’ – L’Inter vuole chiudere il campionato vincendo lo scudetto e ci proverà fino alla fine. Poi penserà al mercato. In estate verranno fatti colpi oculati e precisi per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. A centrocampo piace tanto il nome di Asllani dell’Empoli ma come riporta Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, non c’è solo l’Inter. Anzi, un altro club è in pole. Paolo Maldini infatti ha già parlato con la famiglia del giocatore per convincerlo a farlo venire al Milan con Inter e Napoli che monitorano, come altri top club in Europa. La volontà dell’Empoli quale sarebbe però? Quella di venderlo ma di tenerlo in Toscana un’altra stagione, la stessa volontà del Milan. Insomma, i due club sembrano allineati, vediamo cosa succederà.

Fonte: Alfredo Pedullà