Sconcerti: «Conte avrebbe vinto questo scudetto. Inzaghi, un neo»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del momento attuale del Milan mettendo a confronto Simone Inzaghi e Antonio Conte, a 90 minuti dalla fine del campionato.

CONFRONTO – Questo il confronto di Mario Sconcerti tra l’ex e l’attuale allenatore dell’Inter: «Inzaghi secondo me è un grande allenatore, ma credo che Conte avrebbe vinto questo campionato. Inzaghi probabilmente ha pagato il salto che fatto. Basta pensare che ha perso nove punti nei primi e questo può essere dato al fatto che la squadra ancora non fosse sua. Conte non penso avrebbe perso quei punti».