Salisburgo-Inter, Struber con dubbio di modulo ma formazione fatta

Red Bull Salisburgo-Inter inizierà alle 21, nella quarta giornata del Gruppo D di Champions League. L’allenatore di casa Struber dovrebbe aver definito la formazione, ma c’è un’incertezza sul modulo.

CON QUALE SCHIERAMENTO? – Per Red Bull Salisburgo-Inter c’è da capire quale sarà l’approccio della formazione austriaca. Gerhard Struber può partire col 4-4-2, anziché col classico 4-3-1-2 che usa in genere. Nel caso Oscar Gloukh, a segno per il momentaneo 1-1 di Inter-Salisburgo, si sposterebbe sulla sinistra. Con il trequartista invece sarebbe lui ad agire dietro le punte. Che vedranno di sicuro una novità dall’andata, perché col figlio d’arte Roko Simic stavolta ci sarà Karim Konaté. L’ivoriano classe 2004, che nell’amichevole di agosto segnò e sbagliò un rigore, aveva giocato solo i 18′ finali quindici giorni fa ma stasera è atteso dall’inizio. I due sono i migliori marcatori del Red Bull Salisburgo: Konaté ha segnato dieci gol in stagione, Simic cinque assieme ad Amar Dedic, il terzino destro al rientro (ha riposato sabato contro il WSG Tirol).

LE SCELTE – Il Salisburgo che si vedrà in campo con l’Inter aveva un dubbio legato a Oumar Solet, per il quale c’era un possibile ballottaggio con Samson Baidoo. Dovrebbe essere risolto in favore del primo, senza quindi alcun rischio. Con lui l’altro centrale sarà Strahinja Pavlovic, molto interessante, mentre il terzino sinistro è ovviamente Andreas Ulmer che è un classe ’85 e gioca ininterrottamente nel club dal 2009. A centrocampo, dove non c’è l’interessantissimo Maurits Kjaergaard infortunato, Lucas Gourna-Douath e Luka Sucic confermati rispetto alla partita di sabato in campionato mentre rientra Mads Bidstrup che era subentrato. In porta va Alexander Schlager, il più utilizzato in stagione con 1650′ disputati su 1740′ totali. Questa la probabile formazione di Struber per Red Bull Salisburgo-Inter: A. Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Simic, Konaté.