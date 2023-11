Salisburgo, vittoria alle porte dell’Inter: decisivo Konate

In vista della partita di mercoledì in Champions League contro l’Inter, il Salisburgo trova un’importante vittoria in campionato. Nella trasferta in Tirolo contro il WSG Tirol, decide una doppietta di Karim Konate.

DOPPIETTA – Due reti di Karim Konate lanciano il Salisburgo in campionato, che – alle porte della gara di Champions League contro l’Inter – conquista i tre punti sul campo del WSG Tirol. In formissima l’attaccante ivoriano che sblocca il risultato al minuto 27 e lo rende poi rotondo in pieno recupero, quando al 94′ chiude definitivamente i giochi. La squadra di Gerhard Struber continua quindi la sua striscia positiva dopo un periodo non propriamente brillante e arriva nel migliore dei modi alla sfida contro i nerazzurri.