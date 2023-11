Precedenti Salisburgo-Inter: una gloriosa finale ‘neutra’ e… agosto

Salisburgo-Inter prenderà il via stasera alle 21 ed è la prima volta in gare ufficiali alla Red Bull Arena, ma ci sono lo stesso dei precedenti. Uno formalmente in trasferta ma in un altro stadio, uno recente e in amichevole.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il Salisburgo-Inter numero 2 in trasferta. Prima volta però alla Red Bull Arena in gare ufficiali. L’altro era l’andata della finale di Coppa UEFA 1993-1994, il 26 aprile 1994. Non a Salisburgo, ma nell’imponente scenario del Prater di Vienna. Lì grande vittoria per la squadra di Gianpiero Marini, che si impone per 0-1 avviando la corsa per il titolo (1-0 al ritorno). Al 35′ Rubén Sosa dalla destra lancia Nicola Berti, gran controllo in area e conclusione a incrociare battendo Otto Konrad sul suo palo. Il centrocampista, già decisivo due settimane prima nella semifinale di ritorno col Cagliari, corona al meglio il ritorno dopo un lungo infortunio con le prestazioni a garantire la convocazione ai Mondiali. A inizio recupero traversa di Sosa, su tiro dal limite. Al 49′ espulso Alessandro Bianchi, doppio giallo, ma l’Inter regge bene e spiana la strada al ritorno.

DI RECENTE – Salisburgo-Inter si è già giocata in questa stagione alla Red Bull Arena: il 9 agosto, con un rocambolesco 3-4. Per la squadra di Simone Inzaghi autorete di Strahinja Pavlovic a pareggiare l’immediato vantaggio di Karim Konaté, poi gol di Stefan de Vrij e Joaquin Correa. A decidere è però Stefano Sensi al 90′, dopo ben due rigori sbagliati dagli austriaci (con Konaté in avvio e Roko Simic nella ripresa). Quasi un anno fa, il 7 dicembre, 4-0 sempre in amichevole ma a Malta. Nei precedenti ufficiali con l’Inter non c’era ancora la Red Bull, proprietaria dal 2005: per motivi di sponsorizzazione si chiamava Casino Salisburgo, con colori tradizionali bianco-viola. All’andata è finita 2-1 quindici giorni fa: gol di Alexis Sanchez, Oscar Gloukh e rigore di Hakan Calhanoglu.