VIDEO – Inter-Salisburgo 4-0, amichevole: gol e highlights della partita

Inter-Salisburgo, seconda amichevole giocata a Malta, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Tony Bezzina Stadium. Prossimo appuntamento sabato 17, nella gara contro gli spagnolo del Real Betis.

ALTRA GOLEADA − Tutto facile per l’Inter contro il Salisburgo, con il netto successo per 4-0. Match subito in discesa per i nerazzurri con il gol di Mkhitaryan ad inizio primo tempo e il gol quasi allo scadere di Acerbi. Nella ripresa, altri due gol a chiudere definitivamente i giochi: prima con l’autorete di Bernardo propiziata da un assist di Dzeko e poi con Valentin Carboni su suggerimento di Gosens. Altra nota positiva: la porta imbattuta per Samir Handanovic.

Video con gli highlights dal canale ufficiale YouTube del club nerazzurro.