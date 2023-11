Salisburgo-Inter Primavera 0-0 al 45′: palo per Zuberek, poi poco

Salisburgo-Inter di UEFA Youth League non vede gol all’intervallo: 0-0 il risultato al termine del primo tempo. Di Zuberek, con un palo, l’occasione migliore. Segui QUI il LIVE della partita.

SALISBURGO-INTER PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Si comincia con un gol del Red Bull Salisburgo dopo neanche un minuto e mezzo, ma sulla sponda in area a seguito di una punizione il capitano Benjamin Atiabou è in fuorigioco e la sua deviazione ravvicinata non vale. L’Inter si fa notare subito dopo, con una conclusione da piazzato di Aleksandar Stankovic alta di poco. Al 12′ splendido tentativo di Jan Zuberek: gran giocata in mezzo a due e gran tiro da circa venti metri deviato dal portiere avversario Salko Hamzic sul palo. Fase centrale di partita che non prevede grandi occasioni, con le due squadre che si annullano a vicenda. Si rivedono gli austriaci alla mezz’ora, con una botta dal limite di Tobias Reischl alta. Un problema a Riccardo Miconi ferma il gioco al 39′, facendo scendere ulteriormente un ritmo tutt’altro che eccessivo. Su corner di Elione Fernandes Neto bravo Alessandro Calligaris a smanacciare, evitando problemi. Un minuto dopo, al 43′, grande occasione per il Salisburgo: cross basso da destra, Tim Paumgartner libero sul secondo palo calcia alto. Gol divorato dai padroni di casa.

SALISBURGO-INTER PRIMAVERA 0-0 AL 45′