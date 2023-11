Salisburgo-Inter, fuori Lautaro Martinez e Barella: nuovo capitano!

Salisburgo-Inter è la sfida in programma alle 21 alla Red Bull Arena e valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Inzaghi con una vittoria centrerebbe la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo. Il tecnico piacentino ha optato per un ampio turnover che vede fuori sia Lautaro Martinez che Barella: ecco allora che cambia il capitano

CAMBIO FASCIA – Salisburgo-Inter si gioca stasera alle 21 alla Red Bull Arena, pronta a spingere la squadra austriaca mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi proveranno a conquistare la vittoria con passaggio del turno annesso. Il tecnico piacentino cerca di sfruttare la rosa al massimo, un po’ per dosare le energie e un po’ per esigenze legate agli infortuni, in particolare quello di Benjamin Pavard. Se la notizia principale è la presenza di Yann Bisseck dal 1′, l’altra è direttamente collegata alle iniziali assenze di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ovvero capitano e vicecapitano nerazzurri: la fascia cambia proprietario e va a finire sul braccio di Alessandro Bastoni.