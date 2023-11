Salisburgo-Inter, confermata un’assenza per Struber! Un solo recupero

Manca poco più di un’ora all’inizio di Salisburgo-Inter, gara valevole per la quarta giornata dei gironi di UEFA Champions League. Dalle formazioni ufficializzate propri in questi minuti, confermata un’assenza importante per Gerhard Struber.

INDISPONIBILE – Salisburgo-Inter in campo alle 21, il tecnico Gerhard Struber dovrà fare a meno del difensore titolare Oumar Michael Solet, assente già ieri nel corso della rifinitura. Il calciatore francese non sarà presente neanche in panchina con la sua squadra. Come lui anche Terzic e ovviamente Khaergaard. Un solo recupero, in panchina, quello dell’attaccante brasiliano, Fernando.