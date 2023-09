Salernitana-Inter, Sousa si affida a Dia e varia il modulo – Sky

Salernitana-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Per la sfida Sousa è pronto ad affidarsi a Dia in attacco, con una leggera variazione del modulo. Le ultime da Sky Sport

SCELTE – Salernitana ed Inter si sfideranno questa sera alle 20:45. Paulo Sousa, in attacco, è pronto ad affidarsi a Dia. Il tecnico, secondo Sky Sport, vista anche l’assenza dell’ex Candreva, dovrebbe variare leggermente il suo modulo: non il 3-5-2 ma un 3-4-2-1 con Dia unica punta e Jovane Cabral e Kastanos a supporto. A centrocampo ballottaggio fra Legowski e Martegani, con il primo favorito. In difesa Daniliuc dovrebbe essere preferito a Lovato. Di seguito la probabile formazione della Salernitana:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric; Cabral, Kastanos; Dia.