Salernitana-Inter, Inzaghi ne cambia 5! Due esordi dal 1′ – Sky

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Salernitana-Inter, in programma questa sera alle 20:45. Inzaghi, per la sfida dell’Arechi, ne cambia 5 in formazione. Le ultime da Sky Sport

INEDITO – Alle 20:45 ci sarà il calcio d’inizio di Salernitana-Inter. I nerazzurri vogliono subito mettersi alle spalle la sconfitta contro il Sassuolo. Inzaghi, secondo quanto riferito da Sky Sport, cambia 5 elementi rispetto all’undici sceso in campo contro la squadra di Dionisi: in difesa turno di riposo per Darmian e Bastoni, con Pavard e de Vrij che rientrano dal 1′ ed Acerbi che si sposta a fare il braccetto di sinistra. A centrocampo rifiata Mkhitaryan, con Klaassen pronto ad esordire dal 1′ con l’Inter. In attacco altro esordio stagionale dal 1′: Sanchez prenderà il posto di Lautaro Martinez, a riposo, al fianco di Thuram. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.