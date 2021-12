Salernitana-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Salernitana-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20:45. Partita valida per la 18ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Vincere per cercare di sfruttare al meglio il risultato dello scontro diretto Milan-Napoli. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Salernitana-Inter

INDISPONIBILI – Ancora fuori Matteo Darmian e Joaquin Correa, che non seguono la squadra a Salerno. I due infortunati si aggiungono ai soliti Gabriel Brazao (infortunato) e Facundo Colidio (esubero), mentre è di oggi l’annuncio della separazione con Christian Eriksen (vedi comunicato ufficiale).

Non è stata diramata la lista dei convocati di Simone Inzaghi

MODULO – Solito 3-5-2 per l’Inter, che potrebbe trovarsi di fronte più di una sorpresa.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – In porta il capitano Samir Handanovic, difesa da Stefan de Vrij in mezzo con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro, favorito su Federico Dimarco.

CENTROCAMPO – A destra Denzel Dumfries con Ivan Perisic a sinistra in vantaggio sul jolly Dimarco. Al centro Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti Alexis Sanchez verso la conferma dal 1′ ma a supporto di Edin Dzeko anziché Lautaro Martinez, che è in ballottaggio proprio con il cileno.

Salernitana-Inter, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

La probabile formazione della Salernitana di Colantuono

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per i padroni di casa. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione della Salernitana di Stefano Colantuono, che ospiterà l’Inter di Inzaghi a Salerno. In attesa delle formazioni ufficiali di Salernitana-Inter, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).