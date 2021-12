Eriksen, il messaggio del Milan: «Perdiamo grande uomo e avversario»

Eriksen non è più un giocatore dell’Inter (leggi il comunicato ufficiale). Il danese ha infatti rescisso il suo contratto con il club nerazzurro visto il mancato via libera da parte del CONI all’idoneità sportiva. Tra i messaggi ricevuti anche quello del Milan

MESSAGGIO – «Auguriamo il meglio a Christian per il suo futuro, è un peccato perdere un grande uomo e un grande avversario». Con queste parole attraverso il proprio account Twitter il Milan ha “salutato” Christian Eriksen, ufficialmente il danese non è più un giocatore dell’Inter.

Sad to see a worthy rival go, all the best in your future adventures @ChrisEriksen8 👏

Auguriamo il meglio a Christian per il suo futuro, è un peccato perdere un grande uomo e un grande avversario 👏

— AC Milan (@acmilan) December 17, 2021