Salernitana-Inter: le probabili formazioni della 18ª giornata di Serie A

Salernitana-Inter è uno degli anticipi del venerdì di questo lungo weekend ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Colantuono né di Inzaghi. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso lo Stadio “Arechi” di Salerno per la partita della 18ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Salernitana-Inter in Serie A

SALERNITANA (4-3-1-2): 72 Belec; 5 Veseli, 23 Gyomber, 26 Bogdan, 19 Ranieri; 18 Lassana Coulibaly, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos; 7 Ribery (C); 25 Simy, 9 Bonazzoli.

A disposizione: 1 Fiorillo, 96 Guerrieri; 4 Jaroszynski, 11 Djuric, 15 Gondo, 22 Obi, 24 Kechrida, 31 Gagliolo, 33 Delli Carri, 63 Vergani.

Allenatore: Stefano Colantuono

Diffidati: Ranieri e Bonazzoli.

Squalificati: –

Indisponibili: 12 Russo; 2 Mamadou Coulibaly, 3 Ruggeri, 6 Strandberg, 13 Aya, 21 Zortea, 28 Capezzi, 32 Kalombo.

Ultime notizie: Ipotesi cambio in porta per Colantuono, che potrebbe premiare Fiorillo al posto dell’ex Belec. Ballottaggio tra ex in avanti, dove Bonazzoli potrebbe lasciare il posto a Obi ma anche Djuric punta alla maglia da titolare. Dietro chance per Delli Carri e/o Gagiolo, in mezzo Kechrida insidia Di Tacchio.

Salernitana-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Barella e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 19 J. Correa, 24 Eriksen, 36 Darmian, 49 Colidio.

Ultime notizie: Il ballottaggio è triplo e riguarda principalmente l’attacco, dove Sanchez è favorito su Lautaro Martinez. Possibile chance dal 1′ per Dimarco in difesa (al posto di Bastoni?) o a centrocampo (riposo per Perisic) ma in quel caso non è da escludere la panchina anche per Calhanoglu.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Salernitana-Inter in Serie A verranno date nelle prossime ore.