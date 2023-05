La Roma perde un altro in difesa per l’Inter! Ma reggono i diffidati

La Roma è uscita da Monza con un pareggio per 1-1 che ha mandato su tutte le furie Mourinho (vedi articolo). E per l’Inter sabato perde un altro giocatore in difesa, oltre a El Shaarawy uscito per infortunio e da valutare (vedi articolo).

L’ASSENZA – Per Roma-Inter sabato alle 18 José Mourinho non potrà contare su Mehmet Zeki Çelik che, già ammonito, ha ricevuto il secondo giallo al 95′ del pareggio per 1-1 in casa del Monza. Un’assenza da non sottovalutare, perché in difesa i giallorossi sono già privi di quasi tutto il reparto. Marash Kumbulla e Diego Llorente sono fuori di sicuro, Chris Smalling è in forte dubbio e difficilmente ce la farà. Tornerà invece Nemanja Matic, che ha scontato oggi la squalifica. La Roma ha però evitato un’ammonizione per i due diffidati, Roger Ibanez e Gianluca Mancini.