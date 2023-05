Pioli: «Queste partite decisive. Oggi giocavamo anche contro l’Inter e…»

Il Milan guadagna solo un pareggio contro la Cremonese. Ecco le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa, che pensa alla corsa per il posto Champions League contro l’Inter e le altre squadre.

DECISIVE – Stefano Pioli interviene al termine di Milan-Cremonese in conferenza stampa: «Una brutta frenata. Un pari che non ci soddisfa. Dobbiamo trasformare questa delusione in più determinazione ed attenzione per le prossime partite. In campionato non stiamo ottenendo i risultati che volevamo. Queste sono partite decisive. Prima di oggi mancavano sei partite alla fine del campionato. Non giocavamo soltanto contro la Cremonese stasera ma anche contro l’Inter, contro la Roma, contro la Juventus, Atalanta. A me il primo tempo è piaciuto in tutto e per tutto però è chiaro che se non sblocchi queste partite qua ti si complicano. Invece il secondo tempo abbiamo smesso di giocare da squadra e abbiamo pensato di poter vincere la partita individualmente e abbiamo fatto troppi errori. Sono deluso, per forza. Non è il risultato che volevamo ed il campionato si complica. Abbiamo le nostre carte da giocarci, ma è chiaro che dobbiamo cambiare risultato».