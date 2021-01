Roma-Inter, riscatto immediato o il Milan scappa. Primo match verità

Stadio Olimpico Roma

Roma-Inter è la prima delle sei partite di oggi in Serie A. Alle ore 12.30 all’Olimpico si sfidano le prime due inseguitrici del Milan, che ieri sera ha consolidato la sua leadership battendo 2-0 il Torino. Anche per questo serve riscattare subito il KO contro la Sampdoria.

VOLTARE PAGINA – La Sampdoria è il passato e la Juventus è distante sette giorni: l’obiettivo oggi è Roma-Inter. Non c’è da pensare ad altro, perché la classifica lo impone: il Milan ieri si è portato per ora a +4, un altro passo falso dopo quello di mercoledì costerebbe carissimo. L’Inter si è fatta male da sola al Ferraris, interrompendo la serie positiva, ma il calendario dà subito la possibilità di riscatto. All’Olimpico, però, servirà una precisione diversa da quella di Genova: la Roma ha tante frecce nel suo arco e, soprattutto, con un successo effettuerebbe l’aggancio. Arrivare al big match coi bianconeri senza aver vinto le ultime due giornate (a prescindere dalla Coppa Italia mercoledì) sarebbe un brutto biglietto da visita: iniziano sette giorni chiave, e oggi servono i “fatti” di cui ha parlato Antonio Conte ieri in conferenza.

IL RITORNO – La “fortuna” è che, rispetto a mercoledì, per Roma-Inter ci sarà Romelu Lukaku a pieno regime. Il belga ha superato l’infortunio subito domenica scorsa al Crotone, è pronto a riprendersi il suo posto di leader. Gli lascerà spazio Alexis Sanchez, protagonista in negativo quattro giorni fa. Per un cileno che esce in formazione uno potrebbe rientrare: Arturo Vidal, finora purtroppo ancora non fattore in positivo, è in lizza per una maglia. Così come sulla sinistra sono in tre per un posto. Di contro Paulo Fonseca ha già annunciato che tornerà dal 1′ Leonardo Spinazzola (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 11 il countdown vero e proprio a Roma-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).