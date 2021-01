Roma-Inter, Fonseca fa due annunci di formazione ma ha altrettanti dubbi

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Roma-Inter si giocherà domani alle ore 12.30. La formazione di Paulo Fonseca è fatta per nove undicesimi: ci sono da definire soltanto due ruoli. In conferenza stampa il portoghese ha fatto sapere che torna Spinazzola da titolare.

LE CERTEZZE – Per Roma-Inter la conferenza stampa di vigilia (vedi articolo) ha sciolto qualche possibile dubbio. Paulo Fonseca ha annunciato il ritorno di Leonardo Spinazzola, che un anno fa stava passando proprio all’Inter, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime giornate. In più ha confermato che Antonio Mirante non rientra quindi ci sarà ancora Pau Lopez in porta. Col rientro del laterale va fuori Bruno Peres, dato che a destra Rick Karsdorp si è conquistato il posto con diverse ottime prestazioni. La mancata presenza di Pedro nell’elenco dei convocati (vedi articolo) toglie poi ogni dubbio sull’attacco della Roma, se mai ce ne fossero. Torna Edin Dzeko, non al meglio a Crotone, dietro di lui Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini. Questo nonostante Borja Mayoral mercoledì abbia realizzato una doppietta (splendido il suo secondo gol).

QUALCHE DUBBIO – Negli undici giallorossi per Roma-Inter ci sono ancora due maglie non certe. Una è in difesa, dove Roger Ibanez e Marash Kumbulla si giocano il terzo posto con Gianluca Mancini e Chris Smalling. Il brasiliano sembra essere il favorito, ma qui qualche sorpresa ci può essere. Fonseca invece potrebbe pensare alla prossima partita, il derby con la Lazio in programma venerdì, e risparmiare almeno dal 1’ Bryan Cristante: il centrocampista è diffidato. Al suo posto, con l’intoccabile Jordan Veretout, giocherebbe Gonzalo Villar che si sta imponendo nel recente periodo e sta trovando sempre più minuti. Entrambi, comunque, hanno buone possibilità di partire dall’inizio. Questa la probabile formazione di Paulo Fonseca per Roma-Inter: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Dzeko.