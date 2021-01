Trevisani: “La Roma non deve permettere due cose, o l’Inter la ammazza”

Riccardo Trevisani

Trevisani ha analizzato i temi di Roma-Inter, a poche ore dal calcio d’inizio. Ecco l’analisi del giornalista, ospite di “Sky Saturday Night”, su quali sono le chiavi del match che avrà inizio alle 12.30 all’Olimpico.

LE ARMI – Riccardo Trevisani indica i punti decisivi: «La Roma non deve permettere all’Inter di far andare i suoi meccanismi e i suoi movimenti. È una squadra che se trova i ritmi, con la forza fisica, la potenza e la qualità che ha, ti ammazza. Quello che hanno fatto il Crotone e la Sampdoria nel primo tempo secondo me sono da prendere e mandare in fotocopia, fermo restando che ci sono anche dei difetti dell’Inter. Ha preso due gol dal Crotone e dalla Sampdoria, con gente come Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini può prendere ancora gol».