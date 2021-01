Precedenti Roma-Inter: sfida con più gol in Serie A! E un 4-5 da infarto

Roma-Inter si giocherà oggi alle 12.30. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma all’Olimpico è valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti contro i giallorossi.

I PRECEDENI – Roma-Inter di oggi sarà la sfida numero 175 tra le due squadre. In casa dei giallorossi sarà invece la partita numero 88. Nei precedenti a Roma l’Inter ha raccolto 28 vittorie, 30 pareggi e 34 sconfitte. Nell’ultima all’Olimpico, il 17 luglio 2020 i nerazzurri di Antonio Conte, hanno pareggiato per 2-2. Al vantaggio di Stefan de Vrij dopo 15′ hanno risposto Leonardo Spinazzola allo scadere del primo tempo e Henrikh Mkhitarian nella ripresa. Del solito Romelu Lukaku all’88’ il rigore del definitivo 2-2.

I PRECEDENTI CURIOSI – Roma-Inter oggi rappresenta per i nerazzurri l’occasione di riscatto dopo l’inaspettato stop di mercoledì contro la Sampdoria. In quella che è la partita della Serie A con più gol nei suoi precedenti riviviamo la sfida che ha visto il maggior numero di reti: quella del 3 maggio 1999. A imporsi furono i nerazzurri di Roy Hodgson con un pirotecnico 4-5, contro la Roma guidata da Zdenek Zeman. L’Inter partì subito bene portandosi sullo 0-2 in 22′: a segno prima Ronaldo, poi Ivan Zamorano. Di Francesco Totti su rigore la rete del momentaneo 1-2, ma ancora il cileno sigla il terzo gol nerazzurro al 37′. A inizio ripresa i giallorossi pareggiano subito, due reti in tre minuti con Paulo Sérgio e Marco Delvecchio. Neanche il tempo di festeggiare (sette minuti) che il Fenomeno riporta gli ospiti sopra al 56′. Partita finita? Macché! Eusebio Di Francesco al 79′ fa 4-4, ma a tre minuti dalla fine è di Diego Simeone il definitivo 4-5! Di seguito la sintesi di quel Roma-Inter nel video YouTube di GM Mile – Archivio F.C.Inter.