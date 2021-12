Roma-Inter, dubbio Lautaro Martinez in coppia con Dzeko: la situazione – CdS

In Roma-Inter, chi sarà l’attaccante a far coppia con Dzeko? Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi in dubbio dopo l’allenamento di ieri. Correa in preallarme

DUBBIO IN ATTACCO – Roma-Inter, Inzaghi ha un dubbio riguardo chi sarà l’attaccante che affiancherà l’ex Edin Dzeko in vista della sfida di oggi in programma alle 18. Il dubbio nasce dopo l’allenamento di ieri, dove, a causa di una notevole dose di stanchezza, Lautaro Martinez ha concluso l’allenamento anzitempo. Correa è in preallarme, ma Lautaro Martinez non vuole mancare l’appuntamento e stare a guardare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti