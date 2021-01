Roma-Inter, Conte alla ricerca del miglior Vidal: sarÃ  la partita del riscatto?

Roma-Inter, Conte alla ricerca del miglior Vidal: sarà la partita del riscatto?

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Roma-Inter oggi alle 12:30, decisiva per la corsa scudetto e in particolare per il secondo posto. Antonio Conte schiera ancora una volta Arturo Vidal titolare, fiducia decisiva per il riscatto del cileno? (QUI le nostre probabili formazioni).

ANCORA VIDAL – Roma-Inter, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, i nerazzurri allenati da Antonio Conte attualmente secondi in classifica, vogliono mantenere la posizione soprattutto dopo la vittoria del Milan ieri in campionato. Antonio Conte sfida la Roma, la squadra più in forma del campionato insieme all’Atalanta, e lo farà probabilmente ancora con Arturo Vidal tra i titolari. Il tecnico ha fiducia in lui e lo ha dimostrato più volte, sia in campo che in diverse interviste, ultima su tutti ieri in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter: «Vidal si è allenato nella giusta maniera, con grande voglia e grande determinazione. Sapete benissimo che a volte uso la carota, penso di averla usata anche per Arturo tantissime volte, ma a volte c’è da usare anche il bastone. Ma sempre perché io voglio bene al calciatore, alla squadra e alla situazione affinché si migliori. Arturo mi conosce benissimo, sa che se c’è qualcosa che non mi piace e non mi è piaciuta non sono uno che gira la testa e non dice niente» (QUI tutta la conferenza). L’Inter a ogni modo cercherà di vincere contro la Roma dopo la sconfitta maturata a Genova contro la Sampdoria. Vidal, che ad oggi ha nettamente deluso tutte le aspettative, è chiamato a una prestazione di alto livello.