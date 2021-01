Roma-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 17Âª giornata

SERIE A – 17ª giornata

Domenica 10/01/2021 ore 12:30 Le probabili formazioni di Roma-Inter in Serie A

ROMA INTER (3-4-2-1) (3-5-2) 13 PAU LOPEZ (C) HANDANOVIC 1 23 G. MANCINI SKRINIAR 37 6 SMALLING DE VRIJ 6 3 IBANEZ A. BASTONI 95 2 KARSDORP HAKIMI 2 14 VILLAR VIDAL 22 17 VERETOUT BROZOVIC 77 37 SPINAZZOLA BARELLA 23 77 MKHITARYAN YOUNG 15 7 LORENZO PELLEGRINI R. LUKAKU 9 9 DZEKO (C) LAUTARO MARTINEZ 10 Allenatore P. FONSECA A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN ROMA-INTER

Roma-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte PANCHINA 12 FARELLI (GK) (GK) PADELLI 27 87 FUZATO (GK) (GK) A. RADU 97 4 CRISTANTE GAGLIARDINI 5 5 JUAN JESUS A. SANCHEZ 7 21 BORJA MAYORAL KOLAROV 11 24 KUMBULLA SENSI 12 31 CARLES PEREZ RANOCCHIA 13 33 BRUNO PERES PERISIC 14 42 DIAWARA ERIKSEN 24 57 PROVIDENCE DARMIAN 36 64 PODGOREANU L. MORETTI 42 SATRIANO 49 INDISPONIBILI

11 PEDRO (infortunato)

18 SANTON (infortunato)

20 FAZIO (infortunato)

22 ZANIOLO (infortunato)

27 PASTORE (infortunato)

61 CALAFIORI (infortunato)

83 MIRANTE (infortunato) 8 VECINO (infortunato)

33 D’AMBROSIO (infortunato)

99 PINAMONTI (infortunato) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI IBANEZ e CRISTANTE BROZOVIC ULTIME NOTIZIE

Cristante insidia Villar per una maglia da titolare in mezzo al campo. Per Fonseca ballottaggio anche in difesa, dove Ibanez al momento è favorito rispetto a Kumbulla. Soliti due dubbi, in mezzo e sulla fascia sinistra. Scendono le quotazioni di Gagliardini, salgono quelle di Darmian. Come già fatto a Verona, Conte a livello tattico potrebbe optare per il 3-4-2-1.