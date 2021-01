Roma-Inter, sfida sulle fasce da non sottovalutare: Darmian prende quota

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Roma-Inter, decisiva anche la sfida tre le fasce, in particolare in quella mancina per i nerazzurri prende quota l’opzione Darmian, anche se attualmente in vantaggio Ashley Young (QUI le nostre probabili formazioni).

FASCIA SINISTRA – Roma-Inter non sarà solo una sfida concentrata sul centrocampo, nonostante i giallorossi abbiano abbondantemente dimostrato di saper giocare bene a calcio, soprattutto dopo l’inserimento del giovane Villar in coppia con Veretout. Altra sfida importante sarà giocata sulle fasce, sulla destra troviamo un’interessante Achraf Hakimi contro Leonardo Spinazzola, lo stesso giocatore che appena un anno fa l’Inter cercò di scambiare con Matteo Politano ma il calciatore non era ancora in perfetta forma. A sinistra invece un ritrovato Karsdorp per quanto riguarda la Roma sfiderà uno tra Young e Darmian, con il primo in leggero vantaggio ma l’italiano prende quota. L’esterno olandese ha riconquistato la fiducia di Fonseca che lo ha schierato titolare nelle ultime partite.