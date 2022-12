Reggina-Inter, Simone Inzaghi ne lascia cinque ad Appiano – TS

L’Inter si prepara all’amichevole contro la Reggina, prevista per oggi alle 18.00. Per la sfida tra i due fratelli Inzaghi, il tecnico nerazzurro farà a meno di cinque giocatori.

CINQUE – Simone Inzaghi affronterà il fratello Pippo nell’amichevole di oggi. Alle 18.00 infatti scendo in campo Reggina e Inter per un’amichevole. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di cinque giocatori per questo impegno. Secondo quanto si legge su Tuttosport, non partiranno con la squadra Danilo D’Ambrosio, che ha svolto solo il riscaldamento con il resto del gruppo, e Joaquin Correa. L’argentino resterà ad Appiano per continuare a lavorare a parte. Stessa sorte per il difensore della Primavera, Mattia Zanotti.

NAZIONALI – Sono già rientrati alcuni dei nazionali interisti. Tra questi ci sono Stefan De Vrij e André Onana che partiranno con la squadra. Rimarranno invece ad allenarsi Samir Handanovic e Denzel Dumfries, Inzaghi non vuole rischiare l’olandese dopo la botta rimediata al Mondiale. La gara sarà visibile live sulla piattaforma Recast al costo di 3,49 euro. Allo stadio sono invece attesi 15mila tifosi per il derby in famiglia Inzaghi.

