Inter e Milan, altro passaggio sull’iter stadio! Focus su una modifica − CdS

Continua l’infinito iter legato al nuovo stadio di Inter e Milan. Oggi pomeriggio, infatti, si dibatterà su alcune modifiche. L’esito definitivo sarà a metà gennaio

NUOVO PASSAGGIO − Altro giro, altra corsa. Continua l’infinito iter legato al nuovo stadio di Inter e Milan (vedi parole CEO Antonello). Oggi si svolgerà in Consiglio Comunale il dibattito pubblico per modifiche alcuni concetti. Tra questi l’effettivo posizionamento dell’impianto. L’idea è che il nuovo stadio venga costruito a maggiore distanza possibile dai centri abitati. L’esito è previsto per metà gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno