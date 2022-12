Zhang fra serio e faceto, l’Inter è senza risorse! Acque agitatissime − CdS

Steven Zhang è stato protagonista di un simpatico siparietto con Ausilio durante la festa di Natale dell’Inter. Quel “date 5 euro per il mercato” (vedi articolo) è la fotografia tra serio e faceto della situazione nerazzurra

LA SITUAZIONE − Zhang scherza con Ausilio in uno spirito di naturale goliardia durante la festa di Natale dell’Inter. Ma entrando nel concreto, c’è veramente poco da ridere. La situazione economica del club è decisamente negativa. Le risorse non ci sono più e il mercato sarà come sempre autofinanziato. I capitali garantiti dal prestito di Oaktree di 275 milioni di euro, dopo una prima tranche versata a maggio 2021 e una seconda, di oltre 100 milioni di euro, garantita dall’aumento di capitale per coprire il rosso in bilancio, stanno per esaurirsi. Entro maggio 2024, Zhang dovrà riconsegnare il prestito con tanto di interessi al fondo americano. Si tratta di una sorta di data limite: o il patron cede oppure dovrà cercare nuovi partner per reggere l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno