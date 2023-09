Real Sociedad-Inter 1-1, ci pensa Lautaro Martinez! Punto utile

Termina sul punteggio di 1-1 Real Sociedad-Inter, sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco quanto successo all’Anoeta dopo il primo tempo terminato 1-0.

RIMONTA A METÀ – Lautaro Martinez salva un debutto amaro in Champions League per l’Inter vicecampione d’Europa, che esce da San Sebastian con un pareggio per 1-1 che vale oro, vista come si era messa la gara. In uno stadio dall’atmosfera infernale, l’errore di Alessandro Bastoni dopo 4 minuti – che causa la rete di Brais Mendez – indirizza la gara sui binari giusti per i padroni di casa. Nella ripresa Simone Inzaghi prova a ribaltarla con i cambi, dopo che Sommer al 48′ salva un colpo di testa di Merino da distanza ravvicinata. Al 67′ lungo check al VAR dopo che il direttore di gara mostra il rosso a Nicolò Barella, salvo poi giustamente revocarlo dopo aver rivisto le immagini di un presunto pestone. A dieci minuti dalla fine arriva la prima vera azione della partita per l’Inter, con Carlos Augusto che appoggia il pallone del pareggio a Marcus Thuram, salvo vedere tutto annullato a causa di una posizione di fuorigioco. Finalmente, al minuto 87, i nerazzurri si rendono pericolosi e trovano la rete del pari, con Lautaro Martinez che ribadisce in rete al termine di un’azione insistita. Nel finale l’Inter prova l’assalto per cercare l’1-2, senza riuscirci. Rimonta che riesce solo a metà, ma un punto utilissimo per l’andamento della partita.

REAL SOCIEDAD-INTER 1-1

Brais Mendez al 4′, Lautaro Martinez all’87’