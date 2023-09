Real Sociedad-Inter 1-0 al 45′, inizio shock: erroraccio di Bastoni

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Real Sociedad-Inter, sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo fin qui all’Anoeta.

PRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti davvero deludenti da parte dell’Inter, che già dopo 3 minuti di gioco concedono la prima grande occasione alla Real Sociedad, quando Barrenetxea entra in area e colpisce il palo. La doccia fredda per i nerazzurri arriva un minuto dopo: erroraccio di Alessandro Bastoni che incespica sul pallone davanti all’area di rigore, Brais Mendez gli ruba la sfera e davanti a Yann Sommer non sbaglia il colpo che vale l’1-0. Un risultato che i padroni di casa provano a rendere più rotondo, sfruttando anche le tante indecisioni della squadra di Simone Inzaghi, in questo primo tempo davvero in difficoltà. Specialmente nel finale, quando Le Normand da solo a pochi passi dalla porta manda un colpo di testa alto sopra la traversa. Servirà un’Inter diversa nella ripresa, per recuperare questa partita.

REAL SOCIEDAD-INTER 1-0

Brais Mendez al 4′