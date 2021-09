Real Madrid, ultimo allenamento a San Siro prima della sfida con l’Inter

Inter-Real Madrid di Champions League andrà in scena domani alle ore 21. Gli uomini di Ancelotti si stanno allenando in questo momento sul prato di San Siro.

ULTIMI DETTAGLI – Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in questi istanti, si sta allenando a San Siro. Le merengues stanno saggiando il terreno di gioco su cui domani andrà in scena la grande sfida del Gruppo D di Champions League. A riferirlo è lo stesso club madrileno con una nota sul proprio sito ufficiale. Gli spagnoli stanno sostenendo l’ultima seduta di allenamento prima della partita, quindi quella decisiva per le scelte finali di formazione (vedi articolo).

Fonte: realmadrid.com