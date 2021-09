Dzeko freme per Inter-Real Madrid: «Finalmente la Champions League!»

Dzeko è pronto a sfidare il Real Madrid a San Siro. Su Twitter, il centravanti bosniaco ha salutato il tanto atteso ritorno della Champions League.

MANCA POCO! – Dopo il pareggio di Genova contro la Sampdoria in cui non ha trovato la via della rete, Edin Dzeko vuole subito voltare pagina. Il prossimo avversario dell’Inter è il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il bomber bosniaco, con tutta probabilità, sarà il punto di riferimento in avanti insieme a Lautaro Martinez. Su Twitter, il nuovo numero 9 dell’Inter ha accolto il ritorno della massima competizione europea con grande entusiasmo, voglioso di misurarsi di nuovo con un palcoscenico del genere: “Finalmente torna la Champions League!”. Il match tra le due squadre aprirà il Gruppo D e andrà in scena domani sera alle ore 21 a San Siro. Di seguito il tweet.

Fonte: Twitter – Edin Dzeko