Dimarco, arriva il Real Madrid: di nuovo titolare ma in un ruolo diverso?

Dimarco, dopo la titolarità e il gol contro la Sampdoria, potrebbe avere una nuova chance contro il Real Madrid in Champions League (vedi articolo). In un ruolo diverso rispetto a Genova, se Bastoni dovesse partire dal primo minuto.

DUTTILE – Contro la Sampdoria, Federico Dimarco si è disimpegnato molto bene anche nel ruolo di terzo a sinistra nella difesa di Simone Inzaghi. Per il laterale classe ’97 potrebbe esserci quindi una chance anche contro il Real Madrid. Se Alessandro Bastoni non dovesse essere al 100% e il tecnico decidesse di non rischiarlo, Dimarco potrebbe essere confermato in quel ruolo al fianco di Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Se invece il difensore centrale dovesse recuperare e partire titolare, il numero 32, autore di un meraviglioso gol su punizione a Genova, potrebbe spostarsi sulla fascia sinistra, prendendo il posto di un Ivan Perisic apparso spento contro i blucerchiati. Non resta che attendere le decisioni finali di Inzaghi per la sfida contro la squadra di Carlo Ancelotti. Una cosa è certa: Dimarco saprà farsi trovare pronto anche per quello che sarebbe il suo esordio assoluto in Champions League.