Real Madrid, primo allenamento in vista dell’Inter: 4 tra campo e palestra

Condividi questo articolo

Zidane Real Madrid

Il Real Madrid ha svolto oggi il primo allenamento in vista della sfida con l’Inter, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champion League. Zidane ha diviso la squadra in due gruppi, quattro giocatori hanno lavorato tra campo e palestra. Di seguito il report

PRIMO ALLENAMENTO – Il Real Madrid ha avviato i lavori in vista della sfida con l’Inter, in programma martedì alle ore 21.00 in Spagna e valida per la terza giornata di Champions League. Zinedine Zidane ha diviso la squadra in due gruppi: i titolari della vittoria con l’Huesca hanno lavorato all’interno del centro sportivo mentre il resto della squadra ha effettuato esercizi di elasticità, conduzione e precisione. La seduta si è chiusa con una serie di tiri in porta. Nacho, Carvajal, Ødegaard e Odriozola hanno alternato lavoro in campo e in palestra.

Fonte: realmadrid.com