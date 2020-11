Padovan: “Inter, così rischi di perdere lo scudetto! Lukaku? L’assenza…”

Giancarlo Padovan

L’Inter ieri è riuscita ad agguantare il pari in casa con il Parma. Padovan – ospite negli studi di “Super weekend”, in onda su “Sky Sport” – parla dell’assenza di Lukaku e della prova insufficiente del reparto difensivo nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

ASSENZA NON DETERMINANTE – L’Inter senza Romelu Lukaku non è andata oltre il 2-2 a San Siro con il Parma. Per Giancarlo Padovan l’assenza del belga non è stata così determinante: «L’assenza di Lukaku è pesata? Sì però due gol l’Inter li ha fatti, quindi non sono pochi. Non deve subirne due, peraltro in maniera quasi identica, con un attacco alla profondità scontato. La squadra nerazzurra è riuscita a perdere due punti assolutamente fondamentali. Io credo che sia imputabile più alla difesa che all’attacco, non vedo l’assenza di Lukaku pesare quanto gli errori che hanno commesso in maniera letale Stefan de Vrij, Achraf Hakimi ma anche gli stessi centrocampisti. Insomma, è una fase quella difensiva che va migliorata perché così l’Inter rischia di perdere lo scudetto».