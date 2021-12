Real Madrid al lavoro verso l’Inter: Bale per metà in gruppo. Uno a parte

Il Real Madrid, che ieri ha perso Benzema (vedi articolo), continua la preparazione in vista dell’Inter. La squadra di Ancellotti, reduce dalla vittoria in campionato contro la Real Sociedad (vedi articolo), è tornata oggi ad allenarsi in vista del match di Champions League in programma martedì alle 21.00 al Bernabeu

SUBITO AL LAVORO – Il Real Madrid di Carlo Ancelotti quasi certamente dovrà fare a meno di Karim Benzema per l’ultima partita della fase a gironi di Champions League, in programma martedì alle 21.00 allo stadio “Santiago Bernabeu” contro l’Inter di Simone Inzaghi. Oggi i blancos sono subito tornati in campo dopo la vittoria contro la Real Sociedad. Lavoro di recupero per Luka Jovic e i titolari di ieri in campionato

UNO A PARTE, UNO PARZIALMENTE IN GRUPPO – Il gruppo ha iniziato allenandosi in palestra. In seguito sul campo i giocatori hanno svolto giri ed esercizi di possesso mentre i portieri hanno svolto un lavoro specifico. In chiusura, diverse partitelle in spazi ristretti. Gareth Bale ha completato parte dell’allenamento con il gruppo e Dani Ceballos si è esercitato da solo sull’erba.

Fonte: realmadrid.com