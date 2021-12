Benzema, problema non grave: domani altri test. L’obiettivo non è l’Inter

Benzema è in forte dubbio per Real Madrid-Inter, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League in programma martedì alle 21.00 al “Bernabeu”. Secondo AS, domani l’attaccante francese si sottoporrà a ulteriori test

ULTERIORI TEST – Karim Benzema si è infortunato ieri nella sfida vinta dal Real Madrid contro la Real Sociedad. Come comunicato dallo stesso Carlo Ancelotti, la presenza del francese contro l’Inter è in fortissimo dubbio (vedi articolo). Gli esami svolti oggi al centro sportivo del Real Madrid hanno evidenziato un problema meno grave del previsto, ma in ogni caso domani Benzema si sottoporrà a test più specifici. L’obiettivo non sembra essere la sfida con l’Inter quanto il derby di Liga contro l’Atletico Madrid, in programma domenica 12 dicembre.